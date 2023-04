Ostiense – Crolla un pino davanti all’università Roma Tre

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – Per fortuna in quel momento non passava nessuno e la sede universitaria era chiusa – Un, piuttosto grosso, ha approfittato della festività del 25 aprile perre sulla via, proprioall’ingresso dell’universitàTre. Ha fatto soltanto danni materiali perché, per fortuna, era vacanza per la giornata della Liberazione, la sede universitaria era chiusa e in quel momento non passava nessuna persona. Tuttavia, sembra strano che il, da tempo visibilmente instabile, non abbia destato l’interesse delle autorità che hanno il compito di controllare i tanti alberi della capitale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno messo in sicurezza la zona.