Osimhen resta a Napoli | sogna la Champions League in azzurro

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Victorpuòre a, il giocatoredi vincere lacon la maglia azzurra. Su Gazzetta dello Sport in edicola oggi c’è un focus sulla possibile permanenza con rinnovo di contratto dicol. Un rinnovo che sembrava molto complicato fino a qualche settimana fa, ma che la pre-festa di Capodichino ha fatto cambiare. Il giocatore ha sempre detto di amare la città ed i suoi tifosi, e certe emozioni sono in grado di far pendere l’asta la bilancia da un lato, piuttosto che dall’altro.: il sogno diSecondo quanto scrive il quotidiano sportivo non è da esclude la possibilità che il nigeriano rinnovi il contratto ...