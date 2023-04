Osimhen potrebbe restare a Napoli per vincere la Champions Gazzetta

(Di mercoledì 26 aprile 2023), lo scrive ladello Sport a firma Maurizi Nicita. Le grandi d’Europa lo cercano, ma lui vuole godersi scudetto e festa con i tifosi. Il futuro può attendere. Victor, anche se fa vita ritirata nella sua villa di Posillipo, “sente” molto la città e i suoi umori. E questo scudetto, oltre ad essere il suo primo titolo importante (ha vinto il Mondiale Under 17 con la Nigeria) gli sta regalando emozioni uniche, che lo convincono ancor di più che la scelta di tre anni fa di venire aè stata quella giusta, per la maturazione, per la vita. E poi qui è nata anche sua figlia Hailey True. Su di lui ci sono i top club d’Europa: Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Paris Saint-Germain. Ilnon ha intenzioni di cedere, se ...

A giungo, poi,innescarsi il valzer delle punte, checoinvolgere Mbappè, Kane e di conseguenza anche". CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...Il Napoli la prossima estatecercare un centravanti, soprattutto se dovesse cedere Victor. Il nome che piace agli azzurri come possibile sostituto è quello di Tammy Abraham . Il ...... alle spalle die Lautaro Martinez. Il primo bomber tra le ' non big ' del campionato, ... Un prolungamento checontenere anche una ' via d'uscita ': un accordo , cioè, per cedere l'...

Osimhen potrebbe restare a Napoli per vincere la Champions ... IlNapolista

Spezia, M'Bala Nzola sta vivendo la stagione più prolifica della sua carriera. All'orizzonte un rinnovo con via d'uscita. Andiamo a vedere i possibili scenari.Possibile svolta sul futuro di Victor Osimhen: i contatti stanno andando avanti, l'accordo non è mai stato così vicino ...