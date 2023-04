Osimhen leader del Napoli in campo e fuori | può restare e inseguire la Champions

Notte di passione E nell'assalto a Capodichino di diecimila tifosi in delirio per il quasi - scudetto,è stato il primo ad esaltarsi. È salito sul tetto del pullman, seguito poi da altri ...Il difensore edell'undici allenato da Michele Mignani sta valutando, è scritto nella nota del club, "la possibilità di proseguire l'attività con l'utilizzo di una maschera protettiva", in ...... torna al centro della difesa e fa capire perché è uno deidi questo Napoli. Juan Jesus 6.5 :...6 : si sveglia solo nella ripresa quando mette in difficoltà la difesa della Juventus e va ...

Napoli, Osimhen leader e il futuro potrebbe essere azzurro Calcio News 24

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Il Napoli si prepara a festeggiare lo scudetto e successivamente dovrà fare le valutazioni sul futuro di alcuni giocatori, tra cui quello di Osimhen Il Napoli si prepara a festeggiare lo scudetto e su ...