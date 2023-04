(Di mercoledì 26 aprile 2023) Laavrà pure paesaggi che ricordano l'Italia, tanto da essere stata usata come location per la campagna pubblicitaria sul made in Italy voluta dalla ministra Daniela Santanchè. Ma le affinità con il nostro Paese finiscono per scomparire quando si tratta di gestione della fauna selvatica...

...versione di Alden Ehrenreich in stato di grazia sia meglio di quello che uno si immagina da un... si vedono due personaggi ridicoli, Cocainorso che si muove buffo e li. Poi il film ...Leggi Anche Trentino,e ferisce un uomo in Val di Sole Leggi Anche Come comportarsi quando si incontra un: le regole da seguire 'Vogliamo anche contestare - ha proseguito Leal - i criteri di ...Cane spesso addirittura senza guinzaglio ("ma tanto il mio è buono e obbedisce"), che corre e abbaia, che magarie corre verso l', ergo percepito dall'come minaccia:che si ...

Orso aggredisce un uomo, ma potrà restare nel bosco (in Slovenia) EuropaToday

"Nella notte abbiamo avuto un attacco di un orso che ci ha distrutto altri alveari. I plantigradi negli ultimi 2-3 anni ci hanno distrutto circa 200 arnie. La Provincia non ha voluto fare nulla e ora ...Runner ucciso in Trentino, il documentarista Giaccaglia: "Occorre insegnare come comportarsi, sopprimerla sarebbe inutile. È solo un escamotage per fare vedere che qualcosa le istituzioni fanno" ...