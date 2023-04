Oroscopo Paolo Fox 27 aprile 2023 | giovedì elettrico per Acquario e attivo per Cancro

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L'diFox del giorno 27prevede il transito della Luna nel segno del Leone. Nel cuore della settimana c'è chi sarà un po' stanco, chi dovrà vedersela con degli imprevisti e chi, invece, sarà alla ribalta. Venere sarà in Gemelli, per cui c'è chi si sentiràe chi avrà una giornata iperattiva. Detto ciò passiamo subito in rassegna le previsioni astrologiche diFox di27, dando un'occhiata anche al proprio ascendente in modo da ottenere undettagliato.27diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete del giorno 27...