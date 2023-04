Oroscopo Branko Mercoledì 26 Aprile 2023 | Sagittario fiducioso

(Di mercoledì 26 aprile 2023) L’diper oggi,26Ariete Non riuscite proprio ad accontentarvi di nulla, anche se di certo meriti e conquiste non vi mancano. Attenzione ai livelli di stress, specialmente se vivete una relazione segreta. Toro Sono tanti gli impegni da fare oggi: fortuna che non vi mancano le energie e la voglia di fare. Siete dei veri maestri quando si tratta di convincere una persona testarda. Gemelli Evitate di reagire d’istinto con un socio o collega: in questo periodo vi conviene meditare bene le vostre mosse sul piano lavorativo. Cancro Sembrate tranquilli, ma sotto sotto siete un ribollire di pensieri segreti, di cose che non avete il coraggio di condividere con nessuno. Rimuginate su una scelta del passato. Leone Un atteggiamento aggressivo e senza tanti scrupoli vi ...

