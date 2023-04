(Di mercoledì 26 aprile 2023)è da sempre icona di stile nel mondo delle automobili, ora è diventata anche uno digrazie ad una collaborazione con un brand svizzero. Quando si parla dialcuni brand più di altri sono riusciti a diventare iconici in tutto il mondo. Uno di questi è senza dubbio quello di. La casa automobilistica bolognese, fin dalla sua nascita nel 1963 rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel mondo delle auto sportive. LaMiura diventa uno di– GranTennisToscana.itLa prima vettura che ha contribuito a creare la leggenda intorno al nomeè certamente la Miura. Presentata nel 1956 al salone di Torino, fu la prima auto sportiva del marchio a mettere ...

E che soprattutto non hanno a che vedere con ilostentato nei locali. Nusret Gökce è il ... Si muove su jet privati, ama farsi fotografare sui motoscafi e conal polso da migliaia di ...Composto ribasso per la big statunitense deglidi, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury Index , evidenzia un rallentamento del trend di ...Con Big Pilot's Watch IWC Racing Works , il brand didirende omaggio al suo legame di lunga data con il motorsport . Dopo aver siglato una partnership con Mercedes - AMG nel 2004, IWC è diventato anche il partner tecnico ufficiale del ...

Orologi di lusso: una Lamborghini al polso, e non è solo un omaggio Grantennis Toscana

Ciò che va in onda (letteralmente perché sì, è come se fosse uno show televisivo) è l'estremizzazione del lusso: la carne ricoperta d'oro, il ...Si è trattato solo di un falso allarme e nessun orologio è mai stato sottratto dalla camera della conduttrice dell'Isola dei Famosi ...