Oristano | 22enne precipitata dal terzo piano a Bosa | indagato l’ex fidanzato

Risulta indagato per istigazione al suicidio Nicola Tanda, l'ex fidanzato di Giada Calanchini, la 22enne romana precipitata dal terzo piano di una abitazione del centro di Bosa, in provincia di… Leggi ...Si tratta di un atto dovuto ma la pista del gesto volontario è la più accreditata. Nei giorni scorsi il padre della ragazza si è detto sicuro che il 25enne non abbia alcuna responsabilità ...