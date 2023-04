Orietta Berti vicina al ritorno al Grande Fratello Vip 8 | gli ultimi spoiler

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è stata un’opinionista contestatissima alVip 7, ma a quanto pare potrebbe non fermarsi ad un solo anno alla corte di Alfonso Signorini. Losuldell’opinionistadialVip 8? Sembrerebbe proprio di sì. Infatti le indiscrezioni che parlavano di una seconda annata nel reality show potrebbero rivelarsi vere. Dagospia ha infatti annunciato che la cantante dovrebbe ritornare a commentare le vicende del reality di Canale 5 e riceverà lo stesso cachet: 10 mila euro a puntata. Pare che nel suo contratto sia anche previsto un one woman show in due puntate, ancora tutto da stabilire, ma che anch’esso ...

... aggiungendo che anche chi ha mosso critiche nei suoi confronti, come Sonia Bruganelli e, è tornato sui suoi passi: Da parte del pubblico invece l'affetto pare non sia mai mancato, ...Da allora, è diventato uno dei più prolifici e apprezzati autori italiani, scrivendo per artisti di primo piano come Mina,, Loredana Bertè e Giuni Russo.Ha scoperto e collaborato con numerosi e importanti artisti italiani come Tenco, Mina, Ornella Vanoni,, De André e Celentano. È stato autore della versione italiana di numerose canzoni ...

Il Grande Fratello dovrebbe tornare a settembre 2023 con diverse novità. Dagospia rivela che il format tornerà ad essere Nip e potrebbe vedere ancora Orietta Berti opinionista: “Il suo contratto ...Spunta l'esclusiva foto dal passato di Orietta Berti: senza l'usuale parrucca, la cantante ha un aspetto sorprendente.