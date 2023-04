Organizzavano i viaggi verso l’Europa | smantellata banda di trafficanti di migranti a Catania

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Offrivano “pacchetti dio” completi per raggiungere diversi Paesi europei dietro compensi in denaro che arrivavano a superare i mille euro per persona: 25 uomini, perlopiù guineani ed ivoriani, sono stati fermati dalla Polizia di Stato disu delega della Direzione Distrettuale Antimafia etnea con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il sodalizio di matrice straniera era specializzato nell’organizzare per i propri connazionali trasferimenticon ogni mezzo. Le indagini sono partite dalla segnalazione di una minorenne che era stata immessa su un autobus diretto al nord dove ad attenderla vi erano alcuni dei suoi aguzzini. “Abbiamo disarticolato diverse cellule di favoreggiatori dell’immigrazione clandestina diffuse su tutto il ...

Organizzavano viaggi dalla Tunisia a Lampedusa: 25 arresti in tutta ... Il Meridiano News

"I trafficanti contattavano i migranti direttamente in Africa e li conducevano, dietro pagamento di oltre mille euro, nel Paese europeo prescelto ...