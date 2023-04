Ora Renzi avverte il Pd |   Borghi è solo il primo  Farò una Margherita 4 0

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Non ha intenzione di disarmare: leggasi lo statuto del partito, pubblicato il 19 aprile in Gazzetta ufficiale e "pizzicato" da Domani, che conferisce tutto il potere dell'organizzazione nelle sue ...

Cosìprova a erodere i dem. Con l'obiettivo, dopo l'addio di Andrea Marcucci, di portare via eletti, uno alla volta, come una goccia cinese. Avviso a Calenda Ma l'avviso vale anche per ...Una battuta che ai più è sembrato quasi un monito a Carlo Calenda, visto che con l'ingresso di Borghipuò costituire formalmente un gruppo autonomo al Senato e dare filo da torcere all'...... come pronostica Matteo("Non sarà l'ultimo") e come cominciano a temere anche nell'ala ... Nessuno pensa che ci possano essere altre uscite a breve, anche l'area ex lettiana -"neo - ulivisti" ...

Ora Renzi avverte il Pd: «Borghi è solo il primo. Farò una Margherita ... Domani

Home Adn Kronos Renzi 'sfila' Borghi al Pd e cita Proietti: "Sono come er cavaliere nero…" "Macchè, non ho fatto innervosire nessuno…". Matteo Renzi si schermisce quando gli fanno notare che ha fatto ...