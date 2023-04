... e ha completato il processo questa, ma oggi milioni di europei vivono a breve distanza ... Oggi, l'di pulizia incredibilmente difficoltosa che rimane in corso nel sito costa allo ...L'avviene nelladel 2017. 'Il trasporto è avvenuto su strada, di notte ed è stato necessario rimuovere molti cartelli stradali per far passare il convoglio', prosegue Jasmina ...... dal 2017, quando tutto è iniziato, si è arrivati ai giorni attuali,del 2023, in cui è ... la manutenzione e l'assicurazione, non restano che da chiarire i costi dell'. 'Il prezzo ...

"Operazione Primavera", ammende per 300 Mila euro Punto! Il web magazine

La banca d’affari Usa ha comprato e poi ridotto posizioni anche in Intesa Sanpaolo. Fondazione Cariverona lima la quota in piazza Gae Aulenti dall’1,5% all’1% ...Tadej Pogacar è già tornato a casa dopo il brutto ko rimediato alla Liegi-Bastogne-Liegi che ha visto il corridore sloveno lasciare la Classica Trittico delle Ardenne nella stessa stagione, dopo aver ...