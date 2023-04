Operaio sequestrato a Napoli | nove condanne confermate in appello

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSentenze di primo gradoe dichiarazione di inammissibilità per l’presentato dalla Procura diin relazione all’aggravante mafiosa: si è concluso così il processo, davanti alla prima sezione della Corte didi, sul rapimento di Stefano Pettirosso, l’nel pomeriggio del 13 febbraio 2020, nella zona di Chiaiano, a, da alcuni presunti esponenti della criminalità organizzata che, secondo gli inquirenti, così intendevano finanziare il clan. Pettirosso fu poi rilasciato, dopo 7-8 ore, a fronte del pagamento di un riscatto di 40mila euro. Il processo in primo grado si sdoppiò in due tranche: abbreviato e ordinario. La sentenza di secondo grado di oggi riguarda il ...

Operaio sequestrato a Napoli, 9 condanne confermate in appello ... Agenzia ANSA

Sentenze di primo grado confermate e dichiarazione di inammissibilità per l'appello presentato dalla Procura di Napoli in relazione all'aggravante mafiosa: si è concluso così il processo, davanti alla ...Ottanta anni di carcere. Non si va oltre le condanne di primo grado per i ras dell’area nord (appartenenti a ben tre formazioni criminali) alla sbarra per il sequestro dell’operaio Stefano Pettirosso.