Open to meraviglia | campagna boomerang? Segui la diretta con il vicedirettore Simone Ceriotti

... ma che è stato scelto recentemente per rappresentare la campagna pubblicitaria italiana del Ministero del Turismo,to, che ha individuato proprio nella Venere dipinta da Sandro ...to- si legge fin dall'articolo che campeggia nella home page - è il claim pensato per questa campagna multisoggetto " nata da un'idea del Gruppo Armando Testa ", che si compone di ...... il Friuli era la sua seconda Patria I mici protagonisti a Cividale, torna il Civigatto Natura Day Udine ricorda i 9 finanzieri morti nell'eccidio di via Buttrio 'to', gli ...

Luca e Paolo a ’diMartedì’, l’ironia su «Open to Meraviglia» e gli altri spot per pubblicizzare l'Italia Corriere TV

La Venere di Botticelli come un'influencer. In questi giorni la campagna per promuovere l’Italia e le sue eccellenze è diventata virale e non sono mancate le polemiche. In tantissimi hanno espresso le ...Sul rinnovato portale Italia.it compaiono errori, foto sbagliate e gravi dimenticanze (come quella sui Rolli Days). E il capoluogo ligure è relegato tra le città minori ...