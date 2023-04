I circa 21 milioni di pensionati della Germania ricevono un sostanzioso aumento della pensione per il secondo anno consecutivo. Il governo tedesco ha approvato un aumento delle pensioni del 4,39% nei ...Se ala pensano così, a Roma la pensano'opposto : il governo non gradisce l'introduzione delle tre classi "di rischio" sulla base del peso del loro debito, con quel che ne deriva in ......di(17 - 18 maggio ) e l'Olympiahalle di Monaco (21 maggio). Scheda artista: Roger Waters TAGS Pink Floyd , Roger Waters La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link'...

Ok di Berlino all'aumento delle pensioni, saliranno del 5% - Ultima Ora Agenzia ANSA

I circa 21 milioni di pensionati della Germania ricevono un sostanzioso aumento della pensione per il secondo anno consecutivo. (ANSA) ...La Commissione Ue presenta i testi legislativi di riforma del Patto di stabilità e crescita che cambiano le regole della governance economica europea ...