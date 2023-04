Leggi Anche Migranti, donate mille coperte per i neonati dell'hotspot di Lampedusa TI POTREBBE INTERESSARENuova tragedia dell'immigrazione nel Mediterraneo. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (),55 migranti sono morti annegati in un naufragio al largo delle coste libiche avvenuto ieri. Cinque sopravvissuti sono stati recuperati dalla Guardia costiera libica, si legge in un tweet ...Secondo, l'imbarcazione trasportava60 migranti, tra cui donne e bambini. Cinque persone, di cui tre pakistani, un egiziano e un bambino siriano, sono stati riportati sulla terra ferma ...

Oim: almeno 55 migranti annegati al largo della Libia TGCOM

"Almeno 55 migranti sono annegati in un tragico naufragio avvenuto martedì al largo della Libia". Lo ha scritto su Twitter l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), precisando che "cinq ...La barca era partita" dalla città costiera di Garabouli e aveva a bordo 60 persone dirette in Europa, tra cui donne e bambini ...