Oh no!!! | Erdogan crolla in diretta | il malore in tv | Guarda

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il presidente turco Recep Tayyipha cancellato il programma odierno e "rimarrà a riposo su consiglio del medico". La decisione è arrivata in seguito a unaccusato intv ieri sera. In base a quanto reso noto oggi,è stato vittima di una congestione. "Purtroppo a causa dei troppi impegni dovuti alla campagna elettorale il presidente ha avuto unintestinale e il medico ha ritenuto opportuno consigliare riposo", ha reso noto questa mattina uno dei dirigenti del partito Numan Kurtulmus. Ospite in un programma dell'emittente UlkeTv il presidente ha chiesto di poter abbandonare la trasmissione, un talk alla presenza di giornalisti intenti a fare le domande con cuisi è scusato prima di abbandonare lo studio". Quanto accaduto in ...

Dal microfono si sono sentite voci ovattate, le telecamere non inquadravanoe l'intervistatore si è alzato. Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare "Oh!". Poi ancora il leader ...ieri sera, martedì 25 aprile, stava rispondendo alle domande dei giornalisti durante un ... poi, le immagini hanno inquadrato il giornalista e si sente una voce che dice 'Oh oh' , prima ......telespettatori che seguivano Kanal 7 si sono ritrovati con le trasmissioni bloccate quando... Poi, in sottofondo, si è sentita una voce esclamare " Oh! ". Poi, ancora, il leader turco ha ...

Oh no: Erdogan ha un malore e si ammutolisce in diretta tv ... Fanpage.it

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato un malore nella tarda serata locale di martedì durante un'intervista in diretta televisiva e a seguito ...Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ieri ha interrotto per un lasso di tempo e per motivi di salute una intervista televisiva in diretta ...