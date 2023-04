Nuovo nato in casa Morandi | arriva Lucio

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 26 aprile 2023)in. La famiglia del Gianni nazionale si arricchisce di un altro splendido componente. Di chi si tratta? Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, lo conosce molto bene. Per questo ne ha dato la definizione più bella, e più vera. Queste le sue parole: “Gianniè il nostro 25 aprile, simbolo di un’Italia che rinasce libera“. Gianni(Foto ANSA – grantennistoscana.it)Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare il suo Aracataca – Non voglio cambiare pianeta 2, il documentario che racconta il suo viaggio in bicicletta tra le Ande e l’Amazzonia, in onda su RaiPlay da lunedì 24 aprile, Jovanotti si è visto recapitare in studio il regalo più bello: Gianni. Una coppia che ha da tempo avviato una brillante collaborazione ...