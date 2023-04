Nuova Zelanda | una spettacolare aurora australe ripresa in timelapse

Una spettacolare aurora australe e' stata filmata in timelapse sui cieli della. Il suggestivo fenomeno atmosferico, coi suoi tipici colori luminescenti verde e rosso, e' stato osservato sul lago Ellesmere, alla periferia della citta' di Christchurch, il piu' ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo, donna maori ministro degli Esteri per la prima volta La carica ...Nidifica nelle isole a Sud della, in particolare sulle isole Bounty e sulle isole Antipodi. Gli esemplari stimati sono 150mila Vai alla Fotogallery

Terremoto in Nuova Zelanda, scossa di magnitudo 7.3 nelle isole Kermadec Sky Tg24

Una spettacolare aurora australe e' stata filmata in timelapse sui cieli della Nuova Zelanda. Il suggestivo fenomeno atmosferico, coi suoi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...