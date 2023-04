Nuotatrice di 15 anni denuncia il suo coach | “Molestie in camera prima della gara” Ora è indagato per violenza su minore

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Da quella sera, “non sono stata più la stessa“, afferma in lacrime ladi 15. I fatti risalgono al 10 agosto 2021, la seradei campionati italiani di nuoto 2021. La giovane, atleta dell’Unione nuovo Friuli, racconta ciò che le ha fatto il suo, Orazio Ragusa, 27. A riportare la storia di Carlotta (nome di fantasia) avvenuta in un hotel in Prati è il CorriereSera: quella sera, il mister l’avrebbe invitata a dormire incon lui e, secondo il suo racconto, l’ha molestata sessualmente. Durante l’incidente probatorio, la ragazza racconta tra le lacrime l’accaduto al pm Antonio Verdi e al gip Valeria Tomassini: la Procura chiude l’inchiesta con l’accusa disu ...

I fatti risalgono al 10 agosto 2021, quando Chiara (nome di fantasia), che ora ha 15, si trova a Roma, in un albergo in Prati, la sera prima di una gara dei campionati italiani di nuoto 2021. "L'...A ottoha esordito nella serie televisiva Caterina e le sue figlie 3 , e poi ha girato ... anche recitare tanto con il corpo, nel ruolo di una. Per citare una battuta del film, ha " le ...La fatica, la passione e che cosa significhi stare davanti ai riflettori dall'età di 14. Il ... Laitaliana ha dato l'addio al nuoto alla fine del 2021, ma in questa estate è al centro ...

Nuotatrice di 15 anni denuncia il suo coach: “Molestie in camera prima della gara” Il Fatto Quotidiano

Poi mi ha chiesto di stendermi sul letto, perché voleva che dormissi lì. Gli ho detto no. Ma insomma avevo 14 anni. C’era persino la sua “morosa” in squadra. Allora mi chiede un abbraccio. Facciamo ...Il fondista australiano Kai Edwards ha deciso improvvisamente di ritirarsi dalle competizioni, a soli 24 anni. “Ho combattuto a lungo con il mio fisico e a livello mentale, Nel mio cuore sentivo di ...