Novellino | Ricordo quando portai il Napoli in serie A nel 2000 vedevo tutto imbandierato

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Walter, allenatore della Juve Stabia, è intervenuto a Marte Sport Live condotto da Francesco Marciano ed Emanuela Castelli su Radio Marte: "Abbiamo lavorato bene, il campionato di C ha delle difficoltà, ora con i playoff ci proviamo, lo meritano i tifosi, la società, giochiamo con il Cerignola che è un'ottima squadra. Rinvio di-Salernitana? Non c'è bisogno di niente, ilha meritato lo scudetto, è una squadra impressionante, vivo a Castellammare e la città è tutta tappezzata d'azzurro e sono felicissimo.ilinA nel, ora posso solo immaginare la gioia dei napoletani. Gli azzurri hanno ...

La seduta della massima assise di Perugia si è aperta con un commossodi Laura Buco , la ...ricordato che in IV commissione sono stati ascoltati ospiti esterni (in particolare Walter, ...... contro il Piacenza di Walter. Arriva alla Juve Stabia nella stagione 2004/05. É il club ... Ildi Gigi: "É mancata un po' di fortuna.ancora quella finale: pareggiammo a ...... programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Walter, ex calciatore, ... è un giocatore chiave per gli azzurri 'Loai tempi del Gubbio, è un giocatore che a me ...

Novellino: "Ricordi belli ad Avellino, ma voglio un risultato importante" anteprima24.it

Walter Novellino, ex allenatore della Sampdoria, ha compiuto l’impresa portando la Juve Stabia ai playoff di Serie C Walter Novellino ha compiuto l’impresa portando la Juve Stabia ai playoff di Serie ...