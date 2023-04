Notebook funziona solo con l’alimentatore in corrente | perché succede e possibile rimedio

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il vostrosoltanto con l’alimentazione a? Scoprite come risolvere il problema, è importante. Non tutti i problemi relativi ai laptop possono essere scovati facilmente,alcuni rappresentano un vero e proprio dilemma persino per i più esperti. Ciò che è importante fare è tentare di capire quale potrebbe essere la fonte dell’eventuale guasto, risolvendo in seguito con i dovuti accorgimenti e le precauzioni che devono essere fatte. Ma se fosse unchecon una alimentazione a, cosa dovremmo fare? Alcune batterie devono essere cambiate – Computermagazine.itLe ragioni possono essere diverse, ma la più comune è solitamente legata alla batteria del dispositivo. Può darsi che sia ...