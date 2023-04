Non si sa mai

(Di mercoledì 26 aprile 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #25aprile #resistenza #festadellaliberazione #meloni #larussa #pertini #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... ma è sempre consigliabile essere cauti erispondere a numeri sconosciuti. La sicurezza delle ... Ribassovisto...con quello che lui stesso definisce il capitolo finale di unavoluta trilogia dedicata alla "condizione femminile" . I suoi ritratti di donna sono al livello di un Almodovar, ficcanti e...... dunque foto come quelle per adultisarannoaccettate. Le storie daperdere di Wired " Il Wired Next Fest torna a Rovereto il 6 e 7 maggio. Scopri gli ospiti e iscriviti per partecipare: ...

Gazzelle non prende mai scorciatoie GQ Italia

Dal 21 aprile è disponibile ‘Come Marilyn’, nuovo singolo di Federica Carta che racconta le ombre di un periodo da cui rinascere. La nostra intervista.All’inizio c’erano il taccuino, la penna e la macchina da scrivere. Poi la radio e la televisione cambiarono le modalità dell’informazione giornalistica. I nuovi ...