(Di mercoledì 26 aprile 2023) Da Panorama del 29 gennaio 1989Gli aerei della pioggia sono fermi a terra, impotenti, dall' inizio di gennaio. L'anno scorso il loro intervento, ancora sperimentale, in Puglia, era servito a raddoppiare le precipitazioni e a salvare la regione e la sua agricoltura da un altro anno di siccità. Ma in gennaio nei cieli di Bari e Foggia, così come quasi in tutta Italia (uniche eccezioni Napoli e Palermo) non è fino a oggi apparsa neppure una nuvola. E senza nuvole da spremere come spugne, secondo le nuove sofisticate tecniche di manipolazione del tempo importate da Israele, anche la perfetta organizzazione del Progetto Pioggia pugliese è paralizzata.È da decine di anni d'altronde che non si verificava una simile siccità invernale su tutta la penisola. E un po' da tutta Italia giungono segnalazioni preoccupanti: le montagne sono senza neve, i fiumi in secca, le falde acquifere sotto il ...