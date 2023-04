Non ho ancora trent’anni - ma sono pericolosamente vicina - e quasi quasi mi sento già stanca

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Cara Ester, non ho– ma– emigià. Colleziono disastri, e anziché scansarli ci metto il mio zampino e mi diverto a guardare il propagarsi degli incendi da me stessa causati. Il peggio è che non so vivere in un altro modo. Ho collezionato negli anni gli aggettivi che ciascuno dei miei ex mi ha attribuito. Per buona misura, oltre ai fidanzati ho incluso anche eventuali amanti e “amici” (quant’è brutta la parola scopamico e perdonami se non la uso) e ne è uscito fuori un quadro da incubo: gelosa, stronza, cruda, impaziente, insaziabile, criptica, ninfomane, furba, distaccata, asociale. Ammetto di non essere ...