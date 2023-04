Nodo Pnrr e proposte non convincenti | il nuovo patto di stabilità non piace all' Italia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Le modifiche aldiche ha in mente la Commissione europea fanno storcere il naso al centrodestra al governo. L'intervento critico per i piani di Bruxelles è targato Fratelli d'e Lega. «Lesulla riforma deldie crescita, presentate oggi dalla Commissione europea, non convincono pienamente. Se da un lato è positivo il tentativo di superare la rigidità delle attuali norme, le quali, evidentemente, non sono più adatte rispetto al delicato contesto economico che stiamo attraversando, dall'altro, purtroppo, il pendolo sembra aver oscillato in direzione del rigore e non della crescita» le annotazioni del capodelegazione di Fratelli d'-Ecr Carlo Fidanza e l'eurodeputato di FdI Denis Nesci componente della commissione Econ ...