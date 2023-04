Nocera Inferiore | San Giovanni in Palco | “Un sito storico lasciato all’indifferenza”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Antico abbandono per la struttura di San, per troppo tempo dimenticata“, così il capogruppo consiliare Tonia Lanzetta del gruppo Noi conAttiva. Nella passata consiliatura il capogruppo Tonia Lanzetta ha posto costantemente il problema sia attraverso interrogazioni, ma anche con proposte concrete per recuperare il complesso, mediante emendamenti al bilancio, che nonostante riscontrassero i pareri positivi dei dirigenti dei settori Finanziario e Lavori Pubblici, venivano sistematicamente non accolti dalla giunta Torquato. “La precedente amministrazione non è andata oltre a qualche visita guidata del parlamentare di turno, che ha raccolto l’effimera visibilità del momento per poi sparire anche dal parlamento italiano“, prosegue il consigliere comunale di ...

... considerate le difficoltà logistiche di tanti cittadini a raggiungere l'ospedale di. Ci batteremo con tutte le nostre forze affinché la chiusura non diventi mai realtà", scrivono i .... Macabro ritrovamento in un convento a nel complesso monumentale di San Giovanni in Parco , a. Un teschio, delle ossa e corone di fiori secchi sono state rinvenute ...Resti umani e corone di fiori sono stati ritrovati nel complesso monumentale di San Giovanni in Parco, a. La scoperta La macabra scoperta è stata effettuata da alcune guardie ambientali, stamattina. Indagano, dunque, i carabinieri e gli agenti di polizia municipale, per far luce sul ...

Nocera Inferiore, resti umani rinvenuti a San Giovanni in Parco la Città di Salerno

Appalto integrato su progetto di fattibilità da oltre 30 milioni per l'adeguamento sismico dell'Umberto I. Offerte entro il 30 giugno prossimo ...I resti erano contenuti in un sacco di plastica nera e in una cassetta all'interno del complesso monumentale di San Giovanni in Parco ...