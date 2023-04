No | l’Onu non ha chiesto «la depenalizzazione» della pedofilia

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Il 19 aprile 2023 è stato pubblicato su Facebook un post che recita: «Le Nazioni Unite hannoladelle attività sessuali con tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Il loro obiettivo sono sempre stati i bambini. #enemedia». Si tratta di una notizia falsa. Il post potrebbe far riferimento al report pubblicato l’8 marzo 2023 dalla Commissione internazionale dei giuristi (Icj), dal Programma delle Nazioni Unite per l’Hiv/Aids (UnAids) e dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr). Il documento, dal titolo New legal principles launched on International Women’s Day to advance decriminalization efforts (in italiano: “Nuovi principi legali lanciati in occasioneGiornata internazionaledonna per promuovere gli sforzi di ...