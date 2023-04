Nissan Townstar arriva anche in versione Combi

(Di mercoledì 26 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo100% elettrico è disponibile, in alcuni mercati europei,nellaper trasporto passeggeri. In linea con la visione a lungo termine Ambition 2030, per contribuire a un mondo più pulito, sicure e inclusivo,introduce un nuovo modello a zero emissioni comodo e versatile, adatto alle esigenze delle famiglie.EVè equipaggiato con motore elettrico da 122 CV di potenza e 245 Nm di coppia. L’autonomia di 285 km è garantita da una batteria da 45 kWh che può essere ricaricata in corrente alternata (11kW e 22kW) o in corrente continua (80kW) e impiegare rispettivamente 90 minuiti o 37 minuti per passare dal 15% all’80% di carica. Lacon caricabatteria ...

