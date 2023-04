...possiede il più grande arsenale nucleare del mondo e un'...'ascesa di quello che viene definito 'asse Russia - Cina' e la ... A settembre, India, Laos, Mongolia,e diversi Stati ex ......della strategia di Paesi che "siedono ai margini dell'... armare'Ucraina e costringere la Cina". Il documento indica dove e ... Daniel Ortega , leader del regime in, ha chiesto sabato ...Per rinsaldarein questi giorni il presidente ... Brasile,e Cuba) vuole rafforzare la cooperazione nel settore ...

Nicaragua, l'alleanza tra Sandino e Khomeini contro l'America Inside Over