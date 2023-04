Fronte formazioni: Simone Inzaghi hadi affiancare Dzeko a Lautaro Martinez in attacco. ... Al suo fianco Calhanoglu in vantaggio su Brozovic, forse distratto dalle sirene del. In casa ...Nel campionato di calcio inglese è successo che dopo la batosta sul campo del, che ha vinto per 6 a 1, i giocatori del Tottenham hannodi rimborsare il costo del biglietto ai tifosi ......hannocome farsi perdonare: "Apprezziamo il vostro supporto, sia in casa che in trasferta, e proprio per questo vorremmo rimborsare ai tifosi il costo dei biglietti per la partita di

Newcastle, deciso il budget per il mercato estivo: la cifra è faraonica Calciomercato.com

La dirigenza del Newcastle, secondo quanto riportato dal Sun, ha già deciso il budget a disposizione per la prossima campagna trasferimenti: si tratta di una cifra prossima ai 170 milioni di euro.I giocatori degli Spurs per chiedere scusa ai propri tifosi dopo la batosta con il Newcastle hanno deciso di risarcirli in solido. Come fece la Roma che rimborsò i 400 fan giallorossi testimoni del 6- ...