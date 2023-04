Nestlè | per 78% neo-papà congedo Baby Leave

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Nel nostro Paese l'approccio al rapporto lavoro-famiglia sta lentamente aprendosi ad una gestione più paritaria della 'cura familiare'. E le aziende si stanno sempre più orientando verso pratiche e policy di paternitySe da tempo i padri entrano nelle sale parto, una volta a casa i ruoli della coppia genitoriale tendono ad essere ancora molto differenziati e differenzianti: in Italia, infatti, il 75% del lavoro di cura spetta ancora alle donne. Non solo: anche sul lavoro i neotendono a non condividere questa esperienza fondamentale di vita. Pregiudizi di genere e culturali? Scelte consapevoli o irrazionali? A prescindere dalle singole situazioni, finalmente oggi anche nel nostro Paese l’approccio dei nuovi genitori al rapporto lavoro-famiglia sta lentamente aprendosi ad una gestione più paritaria della ‘cura familiare’. E, anche grazie a chi ...