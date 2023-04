Nel Grande Indifferenziato | Meloni vuole piacere anche agli antifascisti

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 aprile 2023) In quel secolo nel quale molti di noi sono stati così fortunati da aver vissuto, una volta un dirigente Rai polemizzò con Pippo Baudo, dicendo che faceva programmi nazionalpopolari. Era un secolo meno petulante, quindi non arrivarono centinaia di opinionisti smaniosi di dimostrarci che avevano letto Gramsci. Era un secolo in cui gli adulti sapevano badare a sé stessi e quindi Baudo se la cavò sbottando: vorrà dire che d’ora in poi cercherò di fare programmi regionali e impopolari. Oggi non c’è un Baudo perché non c’è più quell’Italia lì – quella figlia del maestro Manzi e della Dc, quella che si sforza di parlare senza accento e che riesce a tenere insieme tutto – e tutto è nicchia, e tutti hanno il terrore di essere impopolari (cioè: di non prendere i like) e soprattutto regionali. In ventisette anni trascorsi a farmi pagare per scrivere, mai lo scandalo per qualche spregiudicatezza ...