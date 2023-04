Nba | Playoff 2023 | il tabellone completo e gli accoppiamenti

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Archiviata la regular season, è finalmente tempo deiNBA, che vedranno sfidarsi sedici squadre a caccia del tanto ambito anello. Occhi puntati ovviamente su Milwaukee Bucks e Denver Nuggets, prime classificate delle rispettive Conference, senza però sottovalutare tante altre franchigie determinate a stupire. Impossibile non menzionare i Golden State Warriors, campioni in carica e determinati a confermarsi. Di seguito ile gli. I RISULTATI IL CALENDARIO DEIPLAY OFF SEMIFINALI Eastern Conference – Western Conference (1) Denver Nuggets vs (4) Phoenix Suns PRIMO TURNO Eastern Conference (1) Milwaukee Bucks vs (8) Miami Heat 1-3 (4) Cleveland Cavaliers vs (5) New York Knicks 1-3 (3) Philadelphia 76ers b. (6) Brooklyn Nets 4-0 (2) ...