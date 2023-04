NBA | Playoff 2023 | calendario e risultati di tutte le partite

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilcon idiledeidi NBA. Sedici squadre, otto per entrambe le conference, si contenderanno il prestigioso titolo. Ad Est, troviamo Milwaukee Bucks, Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets. Ad Ovest, invece, le squadre qualificate sono Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Phoenix Suns, Los Angeles Clippers, Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers, Sacramento Kings e Golden State Warriors. Ecco tutti iaggiornati, con le gare che saranno al meglio delle sette sfide. IL TABELLONE DEIILDEIEASTERN CONFERENCE PRIMO TURNO (1) Milwaukee Bucks – (8) Miami Heat ...

... felici e innamorati , alla Crypto.com Arena di Los Angeles, dove hanno assistito alla partita diLakers - Grizzlies . Nel video postato sui profili social dell'sembra che Harry a un ...La spuntano al supplementare i Los Angeles Lakers , impegnati in gara - 4 del primo turno deicontro i Memphis Grizzlies . 117 - 111 il punteggio finale in favore dei padroni di casa, bravissimi a prendere il comando delle operazioni all'overtime e a rischiare poco in quel ...Per ben 21 volte 'Jimmy' ha segnato almeno 30 punti nei, ma la top 10 di questa categoria per lui rimane ancora un miraggio. I primi due sono addirittura in tripla cifra, e dei dieci ...

Playoff NBA, i risultati di oggi: vincono Phoenix e Denver, eliminati Clippers e T'Wolves Sky Sport

NBA - Serata di verdetti nei playoff NBA: i Suns che trascinati da uno straripante Devin Booker battono L.A. grazie a un super terzo quarto e chiudono sul 4-1 l ...Continuano i playoff dell’NBA 2022-2023. Nella notte appena passata si sono disputate le quinte gare delle seguenti sfide valide per il primo turno: Boston Celtics-Atlanta Hawks, Denver Nuggets-Minnes ...