Nauru | complicato trovare l’equilibrio fra turismo sostenibile e sfruttamento dei fondali marini

(Di mercoledì 26 aprile 2023)è la più piccola repubblica indipendente del mondo ed è ormai perennemente in bilico fra disastro ambientale e rovina economica. Questa isola della Micronesia è alla disperata ricerca di nuove fonti di profitto che risollevino l’economia nazionale. Come in passato, la prospettiva più realistica è l’attività estrattiva, anche se stavolta riguarderebbe i. A ciò si accompagna il rischio di danneggiare il delicato ecosistema locale e peggiorare le conseguenze dell’innalzamento del livello del mare. Sul piano politico, lo scorso annoha vissuto le turbolenze interne al Forum delle Isole del Pacifico (PIF), ma oggi ha rinsaldato i rapporti con gli altri Paesi della regione. La firma dell’accordo Pacific Leader’s Sustainable Tourism Commitment Il 20 aprile il presidente Russ Joseph Kun ha infatti ...