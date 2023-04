Nasri | «Guardiola? Ho litigato con lui fin dai nostri primi incontri»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Samir, ex attaccante del Manchester City, ha parlato del suo rapporto con Pepnel club inglese. Le dichiarazioni Samir, ex attaccante del Manchester City, ha parlato del suo rapporto con Pepnel club inglese. Le dichiarazioni. PAROLE – «Hocon lui fin dai. Il primo giorno mi ha chiamato nel suo ufficio e mi ha chiesto quali fossero le mie intenzioni. Dopo il primo allenamento andava tutto bene. Il giorno dopo Pep mi chiama di nuovo e lì mi urla a causa del mio peso. Lo sapeva perché ci pesavamo tutti i giorni e io gli dissi: “Abbassa la voce, non urlarmi contro, non sono un ragazzino, ho 29 anni”. Forse la mia vacanza è stata una fuga per me, un modo per fare quello che volevo fare ...