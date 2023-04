Naspi | nuovo format domande Come usare il servizio Inps? Guida

indennità di disoccupazioneo DISCOLL;. Indennità di mobilità;. Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito;. Cassa integrazione guadagni - CIG;. qualsiasi altra forma di integrazione ...format domande. Come usare il servizio Inps Guida Cambia il format per le domande riguardanti l'indennità di disoccupazione, anche se il "vecchio" servizio online rimarrà utilizzabile ...... Enrico Nada , che sottolinea: "È importante anche ilsistema di prestazioni occasionali ... Potranno accedervi " spiega Coldiretti Cuneo " pensionati, studenti, disoccupati, percettori di, ...

NASpI, nuovo servizio per fare la domanda di disoccupazione online: ecco cosa cambia Lavoro e Diritti

E' disponibile, sperimentalmente, il nuovo servizio INPS per fare domanda di accesso alla disoccupazione Naspi. Ecco di che si tratta.Come funziona la nuova carta risparmio spesa da 382,50 euro a famiglia, chi ne ha diritto e cosa si può acquistare ...