NaraMilano | alla scoperta della collezione primavera estate 2023

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Libertà di stampa.per la PElascia spazio alle fantasie, mescolando disegni e colori con stagionale leggerezza. Inmoltissimi fiorati interpretati in molti modi differenti; macro, rosa su fondo celeste, perfetti per il tailleur taglio pyjama – composto da camicia, pantaloni fluidi e lingerie top – e per chemisier fluidi e leggerissimi. Quasi pittorici i fiori tropicali che compaiono rigogliosi su chemisier con scollo a V e maniche balloon da strizzare in vita con una cintura di cuoio a contrasto. Più minute e liberty-inspired sono invece le stampe botaniche che impreziosiscono abiti midi e bluse cropped su crèpon fil coupè. Esotica la flora in blu su bianco di camicie e scamiciati con collo a fiocco, un effetto quasi grafico e fresco perfetto per lae ...

The Five Biggest Sports Clubs In Th... Please enable JavaScript The Five Biggest Sports Clubs In The Worldha lanciato la nuova campagna SS23. Un innolibertà di essere sé stesse, di diventare come per incanto della stessa sostanza dei propri sogni. Da reale ad onirico, il quotidiano della ...È arrivata la nuova campagna Free To Dream di. Un innolibertà di essere sé stesse, di diventare come per incanto della stessa sostanza dei propri sogni. Da reale ad onirico, il quotidiano della donnaattinge a piene ...lancia la nuova campagna Free to Dream , su diversi magazine offline . Creatività e pianificazione sono a cura dell'azienda. La comunicazione vuole essere 'un innolibertà di essere sé ...