Napoli | viene sorpresa a spacciare | 53enne in manette

(Di mercoledì 26 aprile 2023) . Perquisita, era in possesso di due involucri con all’interno del crackfinisce nei guai. Nel quartiere San Carlo Arena i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per spaccio di droga unadel posto già nota alle forze dell’ordine. I militari hanno notato la donna a corso Amedeo di Savoia mentre cedeva una dose ad un cliente e l’hanno bloccata. Perquisita, era in possesso di altri due involucri con all’interno del crack. I carabinieri hanno poi trovato nell’abitazione dellaun’altra dose della stessa sostanza che era all’interno della tasca di un giubbino e la somma di 130 euro ritenuta provento del reato. I militari hanno segnalato la cliente alla Prefettura quale ...