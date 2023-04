Napoli | Spalletti sorride | un infortunato recupera per la Salernitana

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Ilè tornato in campo per preparare la gara contro la. I calciatori si sono ritrovati a Castel Volturno dopo i due giorni di riposo concessi dadopo la vittoria contro la ...

...dopo i due giorni di riposo concessi dadopo la vittoria contro la Juve e i festeggiamenti al rientro da Capodichino. In vista del derby c'è una buona notizia, l'allenatore del...In tale frangente, Landucci rivolgeva all'indirizzo di' la frase incriminata. L'allenatore ex Roma e Inter, 'nell'imboccare il corridoio laterale che porta allo spogliatoio del, non ...... esultanza gol Diego Simeone Dopo due giorni di riposo, ricominciano gli allenamenti deldiretti da mister. Dopo la vittoria sulla Juventus a Torino, al 93 , gli azzurri hanno messo ...

Landucci contro Spalletti, furiosa lite dopo Juve-Napoli: “Ti mangio il cuore, pelato” Corriere dello Sport

Attenzione alle maglie false del Napoli che stanno circolando già da tempo. Sono iniziati i sequestri a tappeto da parte delle forze dell'ordine.Ultime da Castel Volturno, l'allenatore azzurro ritrova una pedina preziosa per il finale di campionato. Le ultime ...