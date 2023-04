Napoli | Simeone in gruppo

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La squadra è tornata al lavoro dopo il successo di Torino. Le ultime su Rui e Politano Ripresa degli allenamenti per ildi Luciano Spalletti dopo il successo di Torino contro la Juventus. Gli azzurri affronteranno sabato alle 15 (ma non è escluso lo slittamento del match) la Salernitana ed il tecnico recupererà per quella partita. L’attaccante argentino ha svolto l’intera seduta con ile sarà convocato contro i granata. Mario Rui e Politano hanno proseguito con le rispettive tabelle di recupero. Quest’ultimo ha flebili chance di convocazione per la prossima partita, ma non si rischierà nulla. Di seguito il report ufficiale del club: “Dopo il successo di Torino contro la Juventus, ilriprenderà oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Ilha iniziato ...

