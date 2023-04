Napoli-Salernitana | slitta di 24 ore la decisione sulla data del derby campano

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tifosi delin attesa delladel Casmsdel match con la, valido per la 32esima giornata di campionato. Lapossibile posticipazione deltraè stata rimandi 24 ore. La notizia ha fatto sobbalzare i tifosi partenopei che aspettano con trepidazione di festeggiare e dare adito alla grande festa per il terzo scudetto della storia partenopea. Secondo quanto riferito da Repubblica online, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha rimandato la questione al Casms, che si riunirà domani mattina. Solo nella giornata di domani si saprà se la gara valida per la 32esima giornata del ...

Per oggiresta in calendario sabato alle 15. La decisione sull'eventuale rinvio del derby a domenica, che potrebbe assegnare lo scudetto al(sempre che la Lazio non vinca a Milano), ...Quando si giocaBella domanda. A tre giorni dal match, fissato da calendario per le 15 di sabato 29 aprile, non c'è ancora certezza su data e orario dell'incontro, che potrebbe decretare la ...Gli azzurri si preparano alla sfida con la- Dopo il successo di Torino contro la Juventus, ilha ripreso oggi gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center in vista del match contro la, al momento ...

Prosegue il pressing sulla Lega Serie per lo spostamento di Napoli-Salernitana di 24 ore, dal 29 al 30 aprile. La Salernitana, in questo modo, beneficerebbe di 24 ore in meno per preparare la gara cas ...