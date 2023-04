Napoli-Salernitana | possibile slittamento | quando si decide

(Di mercoledì 26 aprile 2023) La 32a giornata di Serie A inizia venerdì 28 aprile alle ore 18:30 con il match tra Lecce e Udinese, ma a destare sorpresa è ilrinvio della partita delcontro la. L’incontro sarebbe in programma sabato alle ore 15:00, ma la gara potrebbe essere spostata a domenica alle ore 12:30, in concomitanza con Inter-Lazio. Infatti, i partenopei potrebbero cucirsi al petto il terzo scudetto della loro storia. Stadio Diego Armando Maradona,@livephotosport, la data decisiva per il rinvio Durante la giornata del 26 aprile, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale si è espresso in merito all’eventualedella sfida tra. La riunione si è ...

... uno degli artefici principali della costruzione deldei sogni che ha dominato in modo ... l'ex dirigente die Roma ha risposto così: 'Massara lo vedo bene ovunque: è un dirigente di ...Ultime notizie Serie A - Sarà il Cams , il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive , a decidere nella giornata di domani sulla richiesta di spostareda sabato 29 alle 15 a domenica 30 alle 12.30 , in contemporanea con Inter - Lazio .spostata a domenica Domani la decisione del Cams Lo conferma Sky Sport ...Sono i piani dell'ordine pubblico che si sovrappongono in questa tormentata vigilia die Inter - Lazio. Tormentata per il Viminale, per il prefetto Claudio Palomba (che arrivò a ...

"Essere all’interno del Maradona in occasione della vittoria scudetto vorrebbe dire tanto, anche per l’ordine pubblico".Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha parlato al termine di un evento, in merito alla richiesta del Napoli di spostare il derby con la ...