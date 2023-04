Napoli-Salernitana | la nota degli ultras granata | “Gara posticipata? Salerno e i suoi tifosi meritano rispetto”

(Di mercoledì 26 aprile 2023) “È giusto chee i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e. Noie lasiamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino”. È il messaggio lanciato tramite unastampa daglidella Curva Sud Siberiano in merito al possibile posticipo del derby del “Maradona” contro ilper motivi di ordine pubblico. “Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata. Si tratta didelle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ...

Il derby tra, match che potrebbe significare scudetto per i partenopei , se la Lazio non vince a San Siro contro l'Inter , non ha ancora un orario definitivo . Infatti, per questioni di ...risultati aggiornati a tutta la 31esima giornata 32ª 33ª 34ª 35ª 36ª 37ª 38ª- 33 pt.FIORENTINA Empoli ATALANTA Roma UDINESE Cremonese EMPOLI - 32 pt. Sassuolo BOLOGNA...CALCIO - LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe CALCIO - SERIE A 15:0018:00 Roma - Milan 20:45 Torino - ...

Napoli-Salernitana va verso lo slittamento a domenica Corriere dello Sport

La Curva Sud Siberiano, gruppo di ultras della Salernitana, ha scritto una lettera in cui ha commentato l'eventuale decisione di posticipare la gara tra i granata ed il Napoli per permettere agli azzu ..."Rispettate la Salernitana". È il messaggio lanciato attraverso una nota stampa dagli ultras della Curva Sud Siberiano in merito al possibile posticipo ...