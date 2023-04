Napoli | report allenamento 26 aprile

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Dopo il successo di Torino contro la Juventus, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona sabato alle ore 15 per la 32esima giornata di Serie A. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente la squadra è stata impegnata in lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato terapie. Politano ha fatto piscina e terapie. Simeone ha svolto l’intera seduta in gruppo. Fonte articolo e foto: www.ssc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.