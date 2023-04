Napoli | pressing su Napoli-Salernitana domenica | pronto piano sicurezza

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Far disputare due gare nella stessa giornata per motivi di “ordine pubblico”. Prefettura, Viminale, Calcio, Comune e Consiglio comunale con il consigliere Nino Simeone stanno spingendo in questa direzione, perché(partita prevista per sabato alle 15) si giochi, giorno in cui Inter e Lazio si affronteranno.suIl L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

E ilè una squadra in cui ciascuno si batte per l'altro. Di egoismi se ne sono visti ...E lui sta lì a elogiare il pallone recuperato in mezzo al campo da Anguissa grazie a un...Ultimissime- Salernitana, gli aggiornamenti Come noto, nel corso del comitato per l'ordine ...sulla Lega, pertanto, affinché il cambio data della partita si concretizzi. In queste ore ...... che certifica comunque l'accesso ai playoff in virtù dello 0 - 0 tra Virtus Romagna e Woman... le due squadre si affrontano a viso aperto, dispensandocostante e buone giocate. Il ...

Festa scudetto, pressing sulla Lega per spostare la partita Napoli-Salernitana La Repubblica

Napoli - Salernitana verso il rinvio: la data del derby. Si va verso lo slittamento a domenica 30 aprile del match ...Una spinta forte e unitaria, che vede insieme le forze dell'ordine, il Comune di Napoli e il club azzurro per spostare Napoli-Salernitana da sabato 29 aprile a domenica 30 aprile, per ...