Napoli | l’assessore | “Spostare il match a domenica ci darebbe una mano”

(Di mercoledì 26 aprile 2023)-Salernitana potrebbe disputarsi diDe Iesu spiega i motivi che rendono valida la richiesta avanzata all’Osservatorio.-Salernitana e Inter-Lazio si disputeranno quasi a un giorno di distanza l’una dall’altra, ragion per cui gli azzurri ad oggi potrebbero ricevere notizia dal divano circa la matematica vittoria dello scudetto. Infatti, se la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... altre cinque città italiane: Bari, Bologna, Brescia,... prevenzione e sostegno alle donne che vivono'esperienza di un ... ha affermato Alessandro Onoratoallo Sport, ai Grandi Eventi, ...alla Legalità del Comune di, Antonio De Iesu, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo della questione del possibile rinvio della sfida contro la Salernitana per garantire un'...alla Polizia Municipale del Comune dia Radio Punto Nuovo: "Speriamo che'evento non venga guastato dai soliti luoghi comuni". People walk past a mural reading "Champion" on ...