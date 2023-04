Napoli | il Teatro Serra chiude la stagione con ‘Calennario’ | diario emotivo della pandemia

(Di mercoledì 26 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è una frattura nel nostro tempo. Un evento che ha tradito le più radicate certezzenostra società evoluta, progredita, sviluppata, industrializzata, asettica, indifferente. È la recente, che ci ha rinchiusi dentro confini sempre più stretti: nazioni, regioni, città, quartieri, abitazioni, pensieri. È a questi pensieri che si ispira, rappresentandoli, lo spettacolo “Calennario”, di e con Antonia Cerullo, aiuto regia e organizzazione a cura di Anna Bocchino, in scena aldi(a Fuorigrotta, in Via Diocleziano n. 316) per l’ultimo appuntamento nel cartellone“Campi Ardenti”, venerdì 28 alle 21.00, sabato 29 alle 19.00 e domenica 30 aprile alle 18.00. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Prosegue il Festival Pianistico deldi San Carlo giovedì 27 aprile ore 20 sarà la volta della russa Yulianna Avdeeva , per la prima volta al San Carlo, in un programma che include Quattro mazurche, op. 41, Scherzo n. 3 in do ...Nel castello Federico II firmò il decreto che costituiva l'Università di. Catania, Castello ... Al termine dell'aperitivo trasferimento in pullman alGreco. Ore 19.30: tragedia Medea di ...... il Postino Alfonso: quella di amare un sasso di nome Amabel nelladel 1868 e di averlo ...eventi storici realmente accaduti in un amalgama di scene e proiezioni che lo rendono unico nel...

Giuseppe Gambi: da Napoli a New York. Dopo il successo del concerto tenutosi lo scorso mese a Roma al Teatro Italia, il tenore Giuseppe Gambi ritorna nella sua citta di Napoli, dopo un lungo periodo d ...NAPOLI - Prosegue fino a mercoledì 3 maggio il Festival Pianistico del Teatro di San Carlo con protagonisti interpreti di diverse nazionalità e generazioni.